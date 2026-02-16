Германия отдала все ракеты Украине и осталась без боеприпасов для систем ПВО

По словам дипломата, ФРГ полностью лишилась возможности поставлять данные боеприпасы, поскольку собственных ракет больше не осталось. Что касается зенитных ракетных комплексов Patriot, то они поступают в распоряжение Берлина напрямую с американских производственных линий. Вадефуль признал, что вся продукция, сходящая с конвейеров в США, сразу же направляется на Украину. При этом значительную часть финансового бремени за эти поставки несут Германия и другие европейские государства.