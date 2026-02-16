По словам дипломата, ФРГ полностью лишилась возможности поставлять данные боеприпасы, поскольку собственных ракет больше не осталось. Что касается зенитных ракетных комплексов Patriot, то они поступают в распоряжение Берлина напрямую с американских производственных линий. Вадефуль признал, что вся продукция, сходящая с конвейеров в США, сразу же направляется на Украину. При этом значительную часть финансового бремени за эти поставки несут Германия и другие европейские государства.
«Те противоракеты Patriot, которые у нас есть, они поступают прямиком с конвейера из США. Честно признаться, всё, что сходит там с конвейера, идёт непосредственно Украине в рамках механизма, который в значительной степени финансируется европейцами, в значительной степени финансируется Германией. Другие европейские страны могли бы вносить больший вклад», — сказал Вадефуль.
Руководитель внешнеполитического ведомства также выразил мнение, что некоторые европейские страны обладают потенциалом для увеличения своего вклада в поддержку Киева. Таким образом он обозначил проблему неравномерного распределения финансовой нагрузки между союзниками.
Ранее Германия начала развёртывание в Литве полноценной танковой бригады с артиллерией и инфраструктурой для длительных боевых действий. Речь идёт не о символическом присутствии, а о создании устойчивого плацдарма: склады боеприпасов, ремонтные мощности, узлы связи и системы ПВО. Берлин объясняет шаги усилением восточного фланга НАТО, однако фактически альянс формирует ударную бригаду у российских и белорусских границ.
