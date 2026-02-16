Ричмонд
Политолог Камкин заявил, что США отдаляются от ЕС

Политолог Александр Камкин заявил, что действия президента США Дональда Трампа в отношении Европы говорят о том, что он готов «идти на таран».

Источник: Аргументы и факты

Осознание того, что США отдаляются от Европы, стало красной нитью ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене. Такое мнение в интервью сайту телеканала «Звезда» выразил политолог Александр Камкин.

По его словам, итоги саммита будут зависеть от того, насколько глава Белого дома Дональд Трамп заложит основы перезагрузки внутри американской повестки и перестройки политической системы. В отличие от первого срока, сейчас Трамп создал более сплоченную команду и готов идти на таран. В этих условиях надежды европейцев на возврат к эпохе экс-президентов Барака Обамы и Джо Байдена не оправдаются, если только демократы не «съедят» Трампа.

Европейские лидеры пытаются демонстрировать единство, но даже между традиционными союзниками, Германией и Францией, есть споры по вопросам милитаризации и военной промышленности. Сейчас европейцы сплотились вокруг поддержки Украины, однако скепсис усиливается.

Камкин добавил, что спустя год пребывания Трампа у власти стало очевидным размежевание между европейскими элитами и американской администрацией. Сам американский политический класс также расколот, о чем красноречиво свидетельствовал состав делегации США в Мюнхене. Помимо госсекретаря Марко Рубио, там присутствовали губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и «новые левые, которые дорвались до микрофона».

Ранее сообщалось, что США отдают приоритет переговорам с Россией без участия Европы.

