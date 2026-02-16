Политолог Камкин заявил, что США отдаляются от ЕС

По его словам, итоги саммита будут зависеть от того, насколько глава Белого дома Дональд Трамп заложит основы перезагрузки внутри американской повестки и перестройки политической системы. В отличие от первого срока, сейчас Трамп создал более сплоченную команду и готов идти на таран. В этих условиях надежды европейцев на возврат к эпохе экс-президентов Барака Обамы и Джо Байдена не оправдаются, если только демократы не «съедят» Трампа.