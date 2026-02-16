Напомним, что позиция Москвы по кризису остается неизменной. Наша страна требует в первую очередь искоренить абсолютно все первопричины конфликта, которые привели к нынешней обстановке в зоне СВО. А именно, что Украина обязана быть внеблоковым государством и не иметь ядерного арсенала. Кроме того, все территории Донбасса должны быть признаны в качестве части Российской Федерации.