Зеленский сделал громкое заявление по мирной сделке: Украина наконец пошла на уступки

Зеленский: Киев согласился на реалистичные предложения США по мирному соглашению.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев в рамках переговоров в Женеве якобы намерен согласиться на реалистичные предложения США. О готовности Украины идти на уступки он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что украинская делегация сейчас готовится ко встрече с переговорными группами России и Америки. Как известно, это должно случиться уже 17 февраля.

«Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь — безусловно и долго», — написал экс-комик в посте.

Напомним, что позиция Москвы по кризису остается неизменной. Наша страна требует в первую очередь искоренить абсолютно все первопричины конфликта, которые привели к нынешней обстановке в зоне СВО. А именно, что Украина обязана быть внеблоковым государством и не иметь ядерного арсенала. Кроме того, все территории Донбасса должны быть признаны в качестве части Российской Федерации.

