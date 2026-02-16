Зеленский: Киев одобрил реалистичные предложения США по урегулированию

«Сейчас все ждут продолжения трёхсторонних встреч. Наша делегация уже в Женеве и готовится к переговорам. Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь — безусловно и долго», — написал он.
Зеленский уточнил, что украинская сторона рассчитывает на конкретные договорённости по итогам консультаций. Он добавил, что Киев рассматривает переговорный процесс как возможность зафиксировать условия урегулирования.
Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке к возможному массированному удару со стороны России. В своём обращении он сообщил о данных разведки и поручил принять дополнительные меры защиты. По итогам совещания он обозначил ответственных за выполнение поручений среди военного и энергетического руководства. Кроме того, главарь киевского режима обратился к западным союзникам с призывом усилить поддержку и предоставить Киеву гарантии безопасности.
