Зеленский: Киев одобрил реалистичные предложения США по урегулированию

Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке к возможному массированному удару со стороны России. В своём обращении он сообщил о данных разведки и поручил принять дополнительные меры защиты. По итогам совещания он обозначил ответственных за выполнение поручений среди военного и энергетического руководства. Кроме того, главарь киевского режима обратился к западным союзникам с призывом усилить поддержку и предоставить Киеву гарантии безопасности.