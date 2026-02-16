Ричмонд
Зеленский: Киев одобрил реалистичные предложения США по урегулированию

Украинская делегация прибыла в Женеву для подготовки к переговорам. Об этом сообщил главарь киевского режима Владимир Зеленский в своих соцсетях. По его словам, стороны ожидают продолжения трёхсторонних встреч. Экс-комик отметил, что Киев принял предложения США, которые считает реалистичными.

«Сейчас все ждут продолжения трёхсторонних встреч. Наша делегация уже в Женеве и готовится к переговорам. Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь — безусловно и долго», — написал он.

Зеленский уточнил, что украинская сторона рассчитывает на конкретные договорённости по итогам консультаций. Он добавил, что Киев рассматривает переговорный процесс как возможность зафиксировать условия урегулирования.

Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке к возможному массированному удару со стороны России. В своём обращении он сообщил о данных разведки и поручил принять дополнительные меры защиты. По итогам совещания он обозначил ответственных за выполнение поручений среди военного и энергетического руководства. Кроме того, главарь киевского режима обратился к западным союзникам с призывом усилить поддержку и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

