МИД Швейцарии рассказал, в каком формате пройдет встреча по Украине

ЖЕНЕВА, 16 фев — РИА Новости. Переговоры делегаций РФ, США и Украины в Женеве пройдут за закрытым дверями, представители СМИ не будут допущены, сообщил МИД конфедерации.

Источник: © РИА Новости

«Представителям СМИ запрещено присутствовать на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и Соединенными Штатами», — указали там.

В ведомстве добавили, что организуют пресс-центр для работы СМИ напротив отеля InterContinental.

В состав российской делегации входят более 20 человек, в том числе помощник президента Владимир Мединский и замглавы МИД Михаил Галузин. Швейцария оперативно выдала визы всем ее членам, они прилетят в Женеву завтра рано утром. Не исключаются двусторонние контакты с представителями Украины.

Во время переговоров планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования — как военных, так и политических, гуманитарных. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС.

Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин постоянно контактирует с переговорщиками и дает им инструкции. В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Делегации Москвы, Киева и Вашингтона встретятся 17—18 февраля. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме «157 на 157».

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

