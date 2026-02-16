МИД Швейцарии рассказал, в каком формате пройдет встреча по Украине

«Представителям СМИ запрещено присутствовать на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и Соединенными Штатами», — указали там.
В ведомстве добавили, что организуют пресс-центр для работы СМИ напротив отеля InterContinental.
В состав российской делегации входят более 20 человек, в том числе помощник президента Владимир Мединский и замглавы МИД Михаил Галузин. Швейцария оперативно выдала визы всем ее членам, они прилетят в Женеву завтра рано утром. Не исключаются двусторонние контакты с представителями Украины.
Во время переговоров планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования — как военных, так и политических, гуманитарных. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС.
Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин постоянно контактирует с переговорщиками и дает им инструкции. В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Делегации Москвы, Киева и Вашингтона встретятся
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме «157 на 157».