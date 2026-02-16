МИД Швейцарии рассказал, в каком формате пройдет встреча по Украине

В состав российской делегации входят более 20 человек, в том числе помощник президента Владимир Мединский и замглавы МИД Михаил Галузин. Швейцария оперативно выдала визы всем ее членам, они прилетят в Женеву завтра рано утром. Не исключаются двусторонние контакты с представителями Украины.