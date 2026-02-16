FT: арест Галущенко вызвал беспокойство среди главных партнеров Киева

Арест бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко вызвал беспокойство среди ключевых партнеров Киева. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).
Согласно источнику, инцидент с Галущенко стал последним эпизодом крупнейшего коррупционного скандала на Украине.
«Эта схема вызвала широкий общественный резонанс и стала одной из серьезнейших политических угроз для администрации Зеленского», — говорится в материале FT.
Арест Галущенко потряс не только офис Зеленского, но и западных партнеров Киева, от которых страна получала деньги. Инцидент также вызвал резонанс на фоне призывов Украины к ее скорейшему вступлению в Евросоюз.
Ранее KP.RU сообщал, что Герману Галущенко официально предъявили обвинение в отмывании денег. Как заявили в НАБУ, теперь экс-министр проходит по делу «Мидас» не просто как фигурант, а как участник преступной схемы.