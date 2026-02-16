Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: арест Галущенко вызвал беспокойство среди главных партнеров Киева

Арест экс-министра энергетики Украины Галущенко стал угрозой для администрации Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Арест бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко вызвал беспокойство среди ключевых партнеров Киева. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

Согласно источнику, инцидент с Галущенко стал последним эпизодом крупнейшего коррупционного скандала на Украине.

«Эта схема вызвала широкий общественный резонанс и стала одной из серьезнейших политических угроз для администрации Зеленского», — говорится в материале FT.

Арест Галущенко потряс не только офис Зеленского, но и западных партнеров Киева, от которых страна получала деньги. Инцидент также вызвал резонанс на фоне призывов Украины к ее скорейшему вступлению в Евросоюз.

Ранее KP.RU сообщал, что Герману Галущенко официально предъявили обвинение в отмывании денег. Как заявили в НАБУ, теперь экс-министр проходит по делу «Мидас» не просто как фигурант, а как участник преступной схемы.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше