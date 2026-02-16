МИД Швейцарии: Переговоры по Украине в Женеве пройдут в закрытом режиме

Переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по мирному урегулированию военного конфликта России и Украины, которые состоятся в Женеве, будут идти в закрытом для СМИ формате. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Швейцарии.