Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскритиковал сделку по чистой энергии между Британией и Калифорнией

Президент США выразил недовольство сделкой по энергии между Британией и Калифорнией.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп резко осудил соглашение о чистой энергии, оформленное в начале недели Великобританией и властями Калифорнии.

Ранее, в рамках визита в Великобританию, калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом и британский министр, отвечающий за энергетику, Эд Милибанд подписали документ о намерениях по совместной работе в секторе чистых технологий, в частности, в развитии оффшорных ветроэлектростанций. Договорённость также призвана облегчить выход компаний из Великобритании на калифорнийский рынок.

«У Великобритании и без того достаточно проблем, чтобы связываться с Гэвином Ньюскамом», — заявил Трамп в беседе с Politico, нарочно исказив фамилию главы штата, сделав её похожей на слово «scum», что означает «отбросы».

Президент США назвал главу Калифорнии неудачником и указал, что всё, за что тот берётся, приходит в негодность. Трамп также отметил, что со стороны Ньюсома было «неуместно» подписывать подобные меморандумы, а со стороны британцев — «неуместно иметь с ним дело».

«Его штат превратился в ад, а его экологическая деятельность — в катастрофу», — подытожил политик.

До этого Трамп уже осуждал Ньюсома за участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где губернатор позволял себе насмешки в адрес главы Белого дома.

Губернатор Калифорнии рассматривается как один из наиболее вероятных претендентов от Демократической партии на президентских выборах 2028 года. Аналогичная ситуация складывалась и в предыдущие компании, однако это пока не помогло ему занять высший государственный пост.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше