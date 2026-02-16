Трамп раскритиковал сделку по чистой энергии между Британией и Калифорнией

Лидер США Дональд Трамп резко осудил соглашение о чистой энергии, оформленное в начале недели Великобританией и властями Калифорнии.
Ранее, в рамках визита в Великобританию, калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом и британский министр, отвечающий за энергетику, Эд Милибанд подписали документ о намерениях по совместной работе в секторе чистых технологий, в частности, в развитии оффшорных ветроэлектростанций. Договорённость также призвана облегчить выход компаний из Великобритании на калифорнийский рынок.
«У Великобритании и без того достаточно проблем, чтобы связываться с Гэвином Ньюскамом», — заявил Трамп в беседе с Politico, нарочно исказив фамилию главы штата, сделав её похожей на слово «scum», что означает «отбросы».
Президент США назвал главу Калифорнии неудачником и указал, что всё, за что тот берётся, приходит в негодность. Трамп также отметил, что со стороны Ньюсома было «неуместно» подписывать подобные меморандумы, а со стороны британцев — «неуместно иметь с ним дело».
«Его штат превратился в ад, а его экологическая деятельность — в катастрофу», — подытожил политик.
До этого Трамп уже осуждал Ньюсома за участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где губернатор позволял себе насмешки в адрес главы Белого дома.
Губернатор Калифорнии рассматривается как один из наиболее вероятных претендентов от Демократической партии на президентских выборах 2028 года. Аналогичная ситуация складывалась и в предыдущие компании, однако это пока не помогло ему занять высший государственный пост.