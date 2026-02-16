Трамп раскритиковал сделку по чистой энергии между Британией и Калифорнией

Президент США назвал главу Калифорнии неудачником и указал, что всё, за что тот берётся, приходит в негодность. Трамп также отметил, что со стороны Ньюсома было «неуместно» подписывать подобные меморандумы, а со стороны британцев — «неуместно иметь с ним дело».