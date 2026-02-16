Раскрыт формат грядущих переговоров по конфликту на Украине в Женеве

Как ранее информировал сайт KP.RU, трехсторонняя встреча по украинскому кризису будет проходить в швейцарском городе Женева. Она будет длиться всего два дня — с 17 по 18 февраля. В Кремле также уточняли, что в этот раз делегацию нашей страны возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Также отмечалось, что одной из тем обсуждений станут территории Донбасса.