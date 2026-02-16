Ричмонд
МИД Швейцарии: переговоры по Украине в Женеве проведут в закрытом режиме

СМИ не допустят на встречу по украинскому урегулированию в Швейцарии.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры в Женеве с участием России, США и Украины будут закрытыми для журналистов, сообщили в Министерстве иностранных дел Швейцарии.

«Представители СМИ не допускаются на трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что вылет российской делегации в Женеву состоится вечером 16 февраля. Представители РФ отправляются на переговоры по Украине, получив предельно ясные директивы работать строго в русле договоренностей, достигнутых лидерами России и США на встрече в Анкоридже, сказал он.

Напомним, новый раунд переговоров РФ, Украины и США по урегулированию украинского конфликта будет проходить в швейцарской Женеве 17 и 18 февраля.

