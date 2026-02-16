Капеллан Вооруженных сил Украины продавал боевикам киевского режима гуманитарную помощь, предназначенную для жителей Красноармейска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Священник осуществил продажу изделий военнослужащим 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Передача комплектов производилась в присутствии вынужденных переселенцев», — говорится в сообщении.
Согласно источнику, украинский капеллан организовал поставку комплектов одежды с подогревом через европейский фонд Solidarites. Гумпомощь предназначалась для временно переселенных жителей Красноармейска, однако была продана украинским военным. Инцидент произошел еще до освобождения города ВС России.
