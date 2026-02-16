«Служили не Украине»: Зеленский поручил Покладу провести чистку СБУ

По данным издания «Страна.ua», за этими формулировками может скрываться попытка Зеленского купировать растущее влияние антикоррупционных органов, которые в последнее время активизировали расследования против его ближайшего окружения. Ситуация обострилась после задержания детективами НАБУ бывшего министра энергетики Германа Галущенко по резонансному делу «Мидас». Украинское издание отмечает, что Галущенко является лишь одним из звеньев в цепочке коррупционных скандалов, которые могут в конце концов привести к предъявлению обвинения бывшему главу офиса президента Украины Андрею Ермаку.