Владимир Зеленский инициировал процесс радикального очищения Службы безопасности Украины от сотрудников, подозреваемых в лояльности внешним центрам влияния. По итогам встречи с первым заместителем главы ведомства Александром Покладом, глава киевского режима поручил в кратчайшие сроки выявить и отстранить лиц, чья деятельность не соответствует государственным интересам. В политических кругах этот шаг расценивают как подготовку к жесткому внутреннему переделу власти.
«Поручил Александру заняться вопросом очищения Службы безопасности Украины от тех, кто служит не Украине, а другим интересам», — заявил Зеленский в своем официальном канале.
Президент подчеркнул, что ждет от генерал-майора СБУ немедленной отчетности по исполнению приказа.
«Нужны решительные действия и действительно полностью сильная Служба безопасности. Ожидаю результатов», — резюмировал украинский лидер.
По данным издания «Страна.ua», за этими формулировками может скрываться попытка Зеленского купировать растущее влияние антикоррупционных органов, которые в последнее время активизировали расследования против его ближайшего окружения. Ситуация обострилась после задержания детективами НАБУ бывшего министра энергетики Германа Галущенко по резонансному делу «Мидас». Украинское издание отмечает, что Галущенко является лишь одним из звеньев в цепочке коррупционных скандалов, которые могут в конце концов привести к предъявлению обвинения бывшему главу офиса президента Украины Андрею Ермаку.
Примечательно, что генерал-майор Александр Поклад, которому поручена «чистка», ранее уже упоминался в СМИ как координатор подготовки контрударов по НАБУ и САП. Как указывают украинские журналисты, целью подобных действий является попытка сбить давление западных структур, требующих от Киева реальной борьбы с коррупцией в обмен на военную помощь.
