В России утвердят список невозвратных товаров для маркетплейсов

Участники совещания обратили внимание на необходимость чётко разграничить ситуации, когда покупатель осматривает товар в пункте выдачи или у курьера и сразу отказывается от него, и случаи, когда вещь возвращается спустя какое-то время после получения. В связи с этим предлагается сформировать перечень продукции, от которой нельзя отказаться непосредственно при вручении — в эту категорию, скорее всего, войдут продукты питания, лекарства и медицинские изделия.
Кроме того, планируется создать отдельную группу товаров, которые нельзя будет вернуть после того, как покупатель забрал их. Как пояснили в министерстве, речь идёт, в частности, об электронике, парфюмерии и косметике. Отказаться от таких покупок можно будет только на месте, вернув их курьеру или оставив в пункте выдачи.
Для остальных позиций, не вошедших в эти списки, хотят ужесточить процедуру контроля. Продавцы получат доступ к фото- и видеоматериалам, которые будут фиксировать состояние товара в момент его передачи покупателю. Также планируется закрепить право продавцов удерживать с клиентов средства за обратную доставку вещей надлежащего качества, от которых потребитель решил отказаться.
Все перечисленные инициативы предполагается реализовать путём внесения поправок в закон «О защите прав потребителей». Необходимость корректировок объясняется тем, что действующая редакция документа была принята ещё в 2004 году и не учитывает современных реалий работы маркетплейсов и развития сети пунктов выдачи заказов. Сейчас платформы вынуждены самостоятельно устанавливать правила в этой сфере.
Ранее в Государственной думе заявили о необходимости законодательного регулирования так называемого потребительского экстремизма на маркетплейсах. Речь идёт, в частности, о возврате использованной техники или ношеной одежды под предлогом «скрытых дефектов», когда деньги автоматически списываются со счёта продавца без проведения экспертизы.
