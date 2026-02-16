В России утвердят список невозвратных товаров для маркетплейсов

Участники совещания обратили внимание на необходимость чётко разграничить ситуации, когда покупатель осматривает товар в пункте выдачи или у курьера и сразу отказывается от него, и случаи, когда вещь возвращается спустя какое-то время после получения. В связи с этим предлагается сформировать перечень продукции, от которой нельзя отказаться непосредственно при вручении — в эту категорию, скорее всего, войдут продукты питания, лекарства и медицинские изделия.