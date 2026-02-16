Ричмонд
В России утвердят список невозвратных товаров для маркетплейсов

Министерство экономического развития России рассматривает возможность введения новых правил возврата товаров, приобретённых через онлайн-платформы. Ведомство предлагает разделить процедуру отказа от покупки на два этапа: до момента получения заказа и после него, причём для некоторых категорий товаров возврат после вручения станет невозможен. Эта тема обсуждалась на стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, посвящённой развитию платформенной экономики.

Источник: Life.ru

Участники совещания обратили внимание на необходимость чётко разграничить ситуации, когда покупатель осматривает товар в пункте выдачи или у курьера и сразу отказывается от него, и случаи, когда вещь возвращается спустя какое-то время после получения. В связи с этим предлагается сформировать перечень продукции, от которой нельзя отказаться непосредственно при вручении — в эту категорию, скорее всего, войдут продукты питания, лекарства и медицинские изделия.

Кроме того, планируется создать отдельную группу товаров, которые нельзя будет вернуть после того, как покупатель забрал их. Как пояснили в министерстве, речь идёт, в частности, об электронике, парфюмерии и косметике. Отказаться от таких покупок можно будет только на месте, вернув их курьеру или оставив в пункте выдачи.

Для остальных позиций, не вошедших в эти списки, хотят ужесточить процедуру контроля. Продавцы получат доступ к фото- и видеоматериалам, которые будут фиксировать состояние товара в момент его передачи покупателю. Также планируется закрепить право продавцов удерживать с клиентов средства за обратную доставку вещей надлежащего качества, от которых потребитель решил отказаться.

Все перечисленные инициативы предполагается реализовать путём внесения поправок в закон «О защите прав потребителей». Необходимость корректировок объясняется тем, что действующая редакция документа была принята ещё в 2004 году и не учитывает современных реалий работы маркетплейсов и развития сети пунктов выдачи заказов. Сейчас платформы вынуждены самостоятельно устанавливать правила в этой сфере.

Ранее в Государственной думе заявили о необходимости законодательного регулирования так называемого потребительского экстремизма на маркетплейсах. Речь идёт, в частности, о возврате использованной техники или ношеной одежды под предлогом «скрытых дефектов», когда деньги автоматически списываются со счёта продавца без проведения экспертизы.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

