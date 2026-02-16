Посла США вызвали в МИД Бельгии за обвинения в антисемитизме

Посол Соединенных Штатов в Бельгии Билл Уайт был вызван в бельгийский МИД для разъяснений. Причиной стала его публикация в соцсети X*, где он допустил утверждения об антисемитской позиции бельгийского государства. Об этом информировал глава внешнеполитического ведомства королевства Максим Прево.
В своем заявлении министр подчеркнул, что любые обвинения Бельгии в антисемитизме не соответствуют действительности, являются оскорбительными и недопустимыми. Он отметил, что дипломат, аккредитованный в стране, должен проявлять уважение к ее институтам, избранным представителям и независимости судебной системы. Принцип уважения суверенитета, по словам Прево, является взаимным. На основе этой позиции послу было незамедлительно назначена служебная встреча на вторник.
Инцидент был спровоцирован полицейскими операциями в Антверпене, в ходе которых были задержаны несколько представителей еврейской религиозной общины. Они подозреваются в проведении обрядов обрезания без наличия необходимой медицинской лицензии. По данному факту в настоящий момент ведется следствие.
Со своей стороны, американский дипломат в резкой форме высказался в социальной сети X, заявив, что антисемитизм недопустим ни в каком виде. В своем сообщении он подверг критике бельгийского министра здравоохранения, обвинив его в недружелюбном отношении к Америке. Тон посла был ультимативным: он в почти приказной форме потребовал, чтобы министр отправился с ним в Антверпен для принесения извинений семьям лиц, причастных к делу о незаконной медицинской деятельности.
