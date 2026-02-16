Посла США вызвали в МИД Бельгии за обвинения в антисемитизме

Со своей стороны, американский дипломат в резкой форме высказался в социальной сети X, заявив, что антисемитизм недопустим ни в каком виде. В своем сообщении он подверг критике бельгийского министра здравоохранения, обвинив его в недружелюбном отношении к Америке. Тон посла был ультимативным: он в почти приказной форме потребовал, чтобы министр отправился с ним в Антверпен для принесения извинений семьям лиц, причастных к делу о незаконной медицинской деятельности.