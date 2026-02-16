Ричмонд
Стало известно, какую услугу оказали США делегации России

РИАН: США помогли делегации РФ преодолеть закрытое небо ЕС ради переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты помогли российской делегации преодолеть закрытое небо Евросоюза ради переговоров по Украине, которые пройдут в Женеве. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник.

Как известно, Брюссель ввел множество санкций против Москвы, включая запрет на полет российских чиновников над территориями ЕС. В связи с этим возникли некоторые трудности относительно получения виз для участников переговорной группы РФ.

«США на техническом уровне участвовали в согласовании разрешений, связанных с прибытием российской делегации в Женеву (через ЕС — прим. ред.)», — заявил собеседник агентства.

Следует напомнить, что трехсторонняя встреча Москвы, Киева и Вашингтона должна пройти в Женеве с 17 по 18 февраля. Это станет продолжением контактов в Абу-Даби. В Кремле сообщали, что на этот раз руководителем делегации страны выступит помощник российского президента Владимир Мединский.

