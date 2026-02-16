Стало известно, какую услугу оказали США делегации России

Следует напомнить, что трехсторонняя встреча Москвы, Киева и Вашингтона должна пройти в Женеве с 17 по 18 февраля. Это станет продолжением контактов в Абу-Даби. В Кремле сообщали, что на этот раз руководителем делегации страны выступит помощник российского президента Владимир Мединский.