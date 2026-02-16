Ричмонд
СБУ ждет большая чистка: Зеленский уже дал поручение

Зеленский заявил о подготовке чистки в рядах СБУ.

Источник: Комсомольская правда

Служба безопасности Украины может столкнуться с большой чисткой кадров в ближайшее время. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Источник отмечает, что глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе встречи с первым заместителем главы СБУ Александром Покладом призвал заняться «вопросом очищения» среди кадров ведомства.

«Я также поручил Александру заняться вопросом очищения Службы безопасности Украины от тех, кто служит не Украине, а другим интересам. Нужны решительные действия», — говорится в заявлении Зеленского.

Издание отмечает, что речь может идти как о чистке СБУ от неугодных главарю киевского режима сотрудников, так и о предстоящих единичных отставках.

Ранее kP.RU сообщал, что Зеленский раскрыл детали увольнения экс-главы его офиса Андрея Ермака. Как заявил нелегитимный лидер Украины, отставка политика якобы была продиктована «своими причинами».