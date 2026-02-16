МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате переговоров по Украине в Женеве

Переговоры по Украине в Женеве пройдут за закрытыми дверями. Об этом сообщили в МИД Швейцарии. В ведомстве уточнили, что представители средств массовой информации не смогут присутствовать на трёхсторонней встрече России, Украины и США. Для журналистов организуют отдельный пресс-центр рядом с отелем InterContinental, где состоятся консультации.