«Представителям СМИ запрещено присутствовать на трёхсторонних переговорах между Россией, Украиной и Соединёнными Штатами», — говорится в сообщении.
В МИД добавили, что швейцарская сторона оформила визы всем членам российской делегации. В её состав вошли более 20 человек, среди них помощник президента РФ Владимир Мединский и заместитель главы МИД Михаил Галузин. Делегация прибудет в Женеву утром во вторник.
Стороны планируют обсудить параметры урегулирования, включая военные, политические и гуманитарные вопросы. По информации организаторов, участники могут затронуть тему Запорожской АЭС. Также не исключаются двусторонние контакты.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. В своём обращении он сообщил, что Киев готовится к продолжению трёхсторонних встреч. Бывший комик отметил, что Украина рассчитывает на конкретные договорённости и рассматривает переговоры как шаг к закреплению условий урегулирования.
