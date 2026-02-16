Ричмонд
МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате переговоров по Украине в Женеве

Переговоры по Украине в Женеве пройдут за закрытыми дверями. Об этом сообщили в МИД Швейцарии. В ведомстве уточнили, что представители средств массовой информации не смогут присутствовать на трёхсторонней встрече России, Украины и США. Для журналистов организуют отдельный пресс-центр рядом с отелем InterContinental, где состоятся консультации.

Источник: Life.ru

«Представителям СМИ запрещено присутствовать на трёхсторонних переговорах между Россией, Украиной и Соединёнными Штатами», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что швейцарская сторона оформила визы всем членам российской делегации. В её состав вошли более 20 человек, среди них помощник президента РФ Владимир Мединский и заместитель главы МИД Михаил Галузин. Делегация прибудет в Женеву утром во вторник.

Стороны планируют обсудить параметры урегулирования, включая военные, политические и гуманитарные вопросы. По информации организаторов, участники могут затронуть тему Запорожской АЭС. Также не исключаются двусторонние контакты.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. В своём обращении он сообщил, что Киев готовится к продолжению трёхсторонних встреч. Бывший комик отметил, что Украина рассчитывает на конкретные договорённости и рассматривает переговоры как шаг к закреплению условий урегулирования.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

