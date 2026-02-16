Var-Matin: задержанный во Франции танкер Grinch может скоро покинуть страну

О задержании танкера, шедшего из Мурманска, в январе сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Как уточнили в морской префектуре зоны Средиземного моря, в ходе проверки танкера Grinch было выявлено несоответствие регистрационных данных о его национальной принадлежности, в связи с чем он был сопровожден на якорную стоянку, а прокуратура Марселя начала расследование.