Var-Matin: задержанный во Франции танкер Grinch может скоро покинуть страну

По информации издания, судно может вскоре покинуть республику после внесения залога в €3 млн. Точная дата отбытия танкера неизвестна, но уточняется, что это может произойти через несколько дней. Газета отмечает со ссылкой на очевидцев, что сопровождающие судно корабли Военно-морских сил Франции покинули близлежащую акваторию.
О задержании танкера, шедшего из Мурманска, в январе сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Как уточнили в морской префектуре зоны Средиземного моря, в ходе проверки танкера Grinch было выявлено несоответствие регистрационных данных о его национальной принадлежности, в связи с чем он был сопровожден на якорную стоянку, а прокуратура Марселя начала расследование.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что какая-либо связь танкера Grinch с Россией отсутствует.