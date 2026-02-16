Возвращение в Женеву

Известно, что Россия и США договорились о закрытом характере нового обсуждения, дабы избегать внешнего давления на сам процесс. Есть утечки о включении в повестку переговоров вопроса об энергетическом перемирии, но все это носит неофициальный характер. Россия, по уверению Сергея Лаврова, не сторонница мегафонной дипломатии, но, по его же словам, разного уровня консультации не прекращались. И дополнительным доказательством такого подхода можно считать тот факт, что нашу делегацию из 15 членов вновь возглавляет помощник президента Владимир Мединский.