Известно, что Россия и США договорились о закрытом характере нового обсуждения, дабы избегать внешнего давления на сам процесс. Есть утечки о включении в повестку переговоров вопроса об энергетическом перемирии, но все это носит неофициальный характер. Россия, по уверению Сергея Лаврова, не сторонница мегафонной дипломатии, но, по его же словам, разного уровня консультации не прекращались. И дополнительным доказательством такого подхода можно считать тот факт, что нашу делегацию из 15 членов вновь возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
В Абу-Даби дважды обсуждались военно-технические вопросы: обмен пленными, критерии прекращения огня и отвода войск, мониторинг. Но для реализации даже тех соглашений нужна политическая воля сторон.
Вот Женева — это и есть принципиальная смена парадигмы. Возвращение Мединского, сильного переговорщика, может означать переход уже к обсуждению принципиальных политических вопросов, а не только чисто военных оперативных. Москва давно готова говорить о главных проблемах. Причем не только об уходе ВСУ из части Донбасса, но о будущем нейтральном статусе Украины, гарантиях безопасности, заключении договора, открывающего путь к строительству новой архитектуры безопасности в Европе.
Тем более в последнее время явно усилился нажим на киевскую хунту со стороны США. Дональд Трамп заявил, что Зеленский рискует упустить отличную возможность для урегулирования конфликта. Да, и из Киева пошли сигналы, что Зеленский якобы готов к принятию «очень трудного решения». Но пока там, наоборот, планируют запретить всю русскоязычную литературу. Женевский раунд не гарантия прорыва, но позволит яснее обозначить реальные позиции.