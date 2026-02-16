Ричмонд
ТАСС: делегация РФ во главе с Мединским отправилась на переговоры в Женеву

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским отправилась на трехсторонние переговоры в Женеву, сообщил ТАСС источник.

Источник: РИА "Новости"

Борт переговорной команды вылетел из одного из московских аэропортов в соответствии с графиком, вопреки непростым погодным условиям. Ожидается, что самолет приземлится в Швейцарии 17 февраля рано утром.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
