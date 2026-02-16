«Привели в чувство»: делегация российских военных в Абу-Даби повысила договороспособность Киева

Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби оказали влияние на позицию Киева в процессе урегулирования конфликта. Об этом заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
«Похоже, что два раунда переговоров в Абу-Даби привели Украину в чувство, и мы в последнее время не видим со стороны Киева залихватской риторики о новом контрнаступлении. Поэтому можно говорить, что делегация военных свою миссию выполнила», — сказал профессор в интервью «Ленте.ру».
Ткаченко отметил, что назначение начальника Главного управления Генштаба ВС России и адмирала Игоря Костюкова главой российской делегации на переговорах связано с необходимостью обсудить практические вопросы урегулирования конфликта.
Ранее KP.RU писал, что на предстоящих переговорах в Женеве между Россией, США и Украиной будет рассмотрен более широкий круг вопросов, чем на встречах в Абу-Даби. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что планируется обсудить территориальные вопросы.