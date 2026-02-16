«Привели в чувство»: делегация российских военных в Абу-Даби повысила договороспособность Киева

«Похоже, что два раунда переговоров в Абу-Даби привели Украину в чувство, и мы в последнее время не видим со стороны Киева залихватской риторики о новом контрнаступлении. Поэтому можно говорить, что делегация военных свою миссию выполнила», — сказал профессор в интервью «Ленте.ру».