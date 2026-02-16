Задержанный Францией танкер, следовавший из Мурманска, вскоре может покинуть порт

Танкер Grinch, задержанный французскими военно-морскими силами 22 января в Средиземном море, может покинуть порт Фос-сюр-Мер в ближайшие часы или дни после внесения залога в три миллиона евро. Об этом сообщает издание Var-Matin со ссылкой на портовые источники.
Судно, направлявшееся из Мурманска, было остановлено для проверки принадлежности, Париж подозревал использование ложного флага. После внесения залога сопровождавшие танкер корабли ВМС Франции покинули акваторию.
Точная дата отплытия пока неизвестна, условия залога не раскрываются.
Ранее сообщалось, что задействованный в работах на Балтике немецкий ледокол сломался и вернулся в порт.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.