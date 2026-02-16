Задержанный Францией танкер, следовавший из Мурманска, вскоре может покинуть порт

Танкер Grinch, задержанный французскими военно-морскими силами 22 января в Средиземном море, может покинуть порт Фос-сюр-Мер в ближайшие часы или дни после внесения залога в три миллиона евро. Об этом сообщает издание Var-Matin со ссылкой на портовые источники.