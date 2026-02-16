РИА Новости: Российская делегация во главе с Мединским направилась в Женеву

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским направилась в Женеву, где во вторник и среду, 17−18 февраля, пройдут трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Соединенными Штатами. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил РИА Новости источник в переговорной группе.