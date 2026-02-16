РИА Новости: Российская делегация во главе с Мединским направилась в Женеву

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским направилась в Женеву, где во вторник и среду, 17−18 февраля, пройдут трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Соединенными Штатами. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил РИА Новости источник в переговорной группе.
— Да, — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, отправилась ли российская делегация в Швейцарию.
Переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по мирному урегулированию военного конфликта РФ и Украины, которые пройдут в Женеве, будут идти в закрытом для СМИ формате. Об этом ранее сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Швейцарии.
Делегаты из России прилетят в Женеву около 06:00 по местному времени (около 08:00 по московскому времени — прим. «ВМ»).
Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится 17−18 февраля в Женеве в период кольцевого солнечного затмения. Известно, что Штаты часто проводят серьезные мероприятия в кармически неблагоприятные даты, например назначают выборы, инаугурацию или переговоры на период затмения.
«Вечерняя Москва» узнала у нумеролога Евгении Беловой, действительно ли США специально выбирают такие даты для того, чтобы привлечь мощную энергию для решения своих задач, и чего ждать РФ от очередных переговоров.
Российская делегация будет состоять из 15−20 человек. Ее возглавит Владимир Мединский. «ВМ» также узнала у политолога Юрия Светова, чем могут закончиться переговоры в Женеве.