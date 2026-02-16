Военный эксперт Кошкин: Польша питает необоснованные амбиции о ядерном оружии

Шансов обзавестись самостоятельным ядерным оружием у Польши нет, отметил Кошкин. Таким образом, сказанные слова можно назвать «чрезмерными амбициями, которые не подтверждаются никакой логикой». По мнению эксперта, первым против этого выступит США. Они будут держать над Европой свой «ядерный зонтик» и не пустят конкурентов, которые готовы предоставить свою защиту.