Военный эксперт Кошкин: Польша питает необоснованные амбиции о ядерном оружии

Завкафедрой РЭУ имени Георгия Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин оценил шансы поляков стать членами ядерного клуба.
Польша вслух и громко заявляет о ядерных амбициях в рамках «защиты от российской агрессии», «укрепления независимости».
Говоря о стремлении польского лидера присоединиться к ядерному щиту, эксперт отметил, что шансы невысоки. А заявления носят скорее информационно-политический характер.
— Его заявления направлены на поддержание информационного давления на Россию, — сказал аналитик Ридусу.
Шансов обзавестись самостоятельным ядерным оружием у Польши нет, отметил Кошкин. Таким образом, сказанные слова можно назвать «чрезмерными амбициями, которые не подтверждаются никакой логикой». По мнению эксперта, первым против этого выступит США. Они будут держать над Европой свой «ядерный зонтик» и не пустят конкурентов, которые готовы предоставить свою защиту.