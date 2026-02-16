Президент Латвии признал мощь российской армии

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью испанской газете El País дал высокую оценку боеспособности российской армии.
Он заявил, что российские войска демонстрируют силу, накапливают опыт, а оборонная промышленность страны функционирует эффективно.
По его словам, как лидер государства, граничащего с Россией, он обязан относиться к этому с полной серьёзностью и не видит признаков поражения Москвы.
«Мы видим, что российская армия очень сильна, что она приобрела опыт, что ее оборонная промышленность работает хорошо», — заявил Ринкевич.
