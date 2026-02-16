Ричмонд
Президент Латвии признал мощь российской армии

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью испанской газете El País дал высокую оценку боеспособности российской армии.

Он заявил, что российские войска демонстрируют силу, накапливают опыт, а оборонная промышленность страны функционирует эффективно.

По его словам, как лидер государства, граничащего с Россией, он обязан относиться к этому с полной серьёзностью и не видит признаков поражения Москвы.

«Мы видим, что российская армия очень сильна, что она приобрела опыт, что ее оборонная промышленность работает хорошо», — заявил Ринкевич.

Ранее сообщалось, что Умеров озвучил ожидания Киева от переговоров в Женеве.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
