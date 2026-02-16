Умеров: Киев надеется на конструктивную работу по вопросам безопасности

Напомним, переговоры по Украине в Женеве состоятся в отеле InterContinental. Состав российской делегации на этих переговорах был расширен до 20 человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил выбор Женевы тем, что это место было выбрано для удобства всех участников диалога.