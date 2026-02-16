Ричмонд
Умеров: Киев надеется на конструктивную работу по вопросам безопасности

Умеров заявил, что украинская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Киев ожидает конструктивных обсуждений и практичных встреч по вопросам безопасности и гуманитарной ситуации в рамках переговоров по украинскому конфликту в Женеве. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Умеров уточнил, что украинская делегация уже прибыла в Женеву для участия в новом раунде переговоров по урегулированию конфликта. Он добавил, что повестка дня согласована, и команда готова к работе.

«Ожидаем конструктивную работу и предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарных вопросов — для продвижения к достойному и устойчивому миру», — написал политик в своем телеграм-канале.

Напомним, переговоры по Украине в Женеве состоятся в отеле InterContinental. Состав российской делегации на этих переговорах был расширен до 20 человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил выбор Женевы тем, что это место было выбрано для удобства всех участников диалога.

