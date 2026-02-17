Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Flightradar24: самолёт Ил-96 спецотряда «Россия» вылетел в Женеву

Самолёт Ил-96 специального лётного отряда «Россия» вылетел в Женеву, следует из данных сервиса Flightradar24.

Самолёт Ил-96 специального лётного отряда «Россия» вылетел в Женеву, следует из данных сервиса Flightradar24.

По данным портала, самолёт вылетел из московского аэропорта Внуково в 23:35 мск. В настоящее время борт направляется в международный аэропорт Женевы.

Ранее источник ТАСС сообщил, что российская делегация во главе с помощником главы государства Владимиром Мединским отправилась на переговоры по украинскому вопросу в Женеву.

Как сообщила продюсер RT Ольга Батаман, делегации переговорщиков уже начинают собираться в отеле InterContinental в центре Женевы.

Переговоры запланированы на 17—18 февраля.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше