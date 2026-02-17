Нидерланды сместили США с третьего места в медальном зачёте ОИ-2026

Норвегия продолжает возглавлять медальный зачёт зимних Олимпийских игр в Италии по итогам 16 февраля.
На счету норвежских спортсменов 12 золотых, семь серебряных и девять бронзовых наград.
На втором месте находится Италия. Всего итальянские спортсмены завоевали 22 медали — восемь золотых, четыре серебряные и десять бронзовых.
На третье место вышли Нидерланды (6−5−1). До этого несколько дней тройку лидеров замыкали американцы.
Российские атлеты пока не завоевали наград. Напомним, что они выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что впервые в истории на одной зимней Олимпиаде выступили мать и сын.