«Настроение — отличное!»: Петросян исполнила на тренировке один четверной из двух, а триксель решила даже не пробовать

«Олимпийские игры — такой турнир коварный, как показывает практика. Здесь больше борьба нервов, нежели умения. Я жду, чтобы она получила удовольствие от того, что находится на ОИ. И, конечно же, чтобы у неё получилось всё то, над чем она работала, что она задумала и заявила у себя в программе. В первую очередь — чтобы сложилось, чтобы настроение совпало с её невероятными возможностями, которые она нам не раз уже демонстрировала», — приводит слова двукратной чемпионки Игр «Матч ТВ».