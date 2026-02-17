«Настроение — отличное!»: Петросян исполнила на тренировке один четверной из двух, а триксель решила даже не пробовать

Аделия Петросян впервые вышла на олимпийский лёд в Милане. За её тренировкой, помимо тренерского штаба, наблюдали Пётр Гуменник и Илья Малинин. Фигуристка чисто исполнила большую часть элементов произвольной программы и даже смогла приземлить один четверной тулуп из двух. Большинство экспертов склоняется к тому, что шансы на медаль у россиянки будут, но только при идеально чистом прокате. А Татьяна Волосожар и Елена Чайковская призывают не создавать дополнительного давления на 18-летнюю спортсменку в преддверии дебютного выступления.
Внимание к первой тренировке Аделии Петросян на олимпийском льду было приковано повышенное — прежде всего в среде болельщиков. Некоторые уже успели поднять лёгкую панику, когда фигуристка накануне пропустила вечерний слот для отработки элементов: якобы беспокоят повреждения. Хотя большинство, конечно, понимало, что после перелёта москвичке явно потребуется полноценный отдых.
У бортика сегодня собралась внушительная компания. Помимо наставницы Этери Тутберидзе и хореографа Даниила Глейхенгауза, посмотреть на спортсменку пришли соотечественник Пётр Гуменник, постепенно приходящий в себя после провала в произвольной программе Илья Малинин и его соотечественник Эндрю Торгашев. При этом первые двое перекинулись несколькими фразами и заставили журналистов гадать, что именно стало предметом обсуждения.
А затем все взгляды устремились на 18‑летнюю россиянку. Выглядела она достаточно напряжённой и собранной, в отличие от тестовых прокатов, к примеру, на отборочном турнире в Пекине. Аделия чисто выполнила каскад из лутца и риттбергера, как и большую часть элементов произвольной программы. Аксели она прыгала исключительно двойные, чем как будто лишний раз подтвердила, что не планирует включать их в тройном исполнении в завтрашнее выступление. Впрочем, часть аналитиков всё ещё уверена: это может оказаться хитрым планом команды Тутберидзе, и контент поменяют в последний момент.
Но, конечно, больше всего зрителей интересовали квады. Первый четверной тулуп Петросян сорвала, выкрутив лишь два оборота. А вот второй сделала без помарок. Тем самым фигуристка только подкинула поводов для размышлений — и болельщикам, и тренерскому штабу.
Ведь именно этот элемент ультра‑си явно вызывает наибольшее число опасений. И москвичка никак не может почувствовать в нём уверенность. На Гран‑при в Магнитогорске в прошлом октябре она упала во время исполнения тулупа. Ситуация повторилась и на состязаниях в Москве тремя неделями позднее. Внесоревновательный прокат в Омске в конце ноября немного добавил позитива: спортсменке удался квад как сольно, так и в каскаде. А вот на чемпионате страны в середине декабря случился был провал: на одном прыжке — падение с недокрутом, на втором — «бабочка».
Тем не менее на спокойствие Аделии, по крайней мере внешнее, сегодняшняя неровная тренировка не повлияла. Да и, к тому же, четверные остаются заботой произвольной программы, а пока на повестке дня — короткая. После проката она коротко сказала журналистам: «Настроение — отличное», — а после стремительно покинула микст‑зону, хоть её и ожидала внушительная толпа из представителей иностранных СМИ.
Аналитики сходятся во мнении: 18‑летней фигуристке сейчас важнее всего совладать с моральным давлением. Несмотря на то что Пётр Гуменник своим выступлением уже показал, к чему нужно готовиться, в том числе и с точки зрения судейских придирок, надежд на Петросян возлагают не меньше, а некоторые — и больше, чем на всех остальных её соотечественников в Милане.
«Олимпиада — нервное соревнование. Чем дольше ты находишься в деревне, тем больше ты во всё это вовлекаешься. Думаю, тренеры поговорят с Аделией, чтобы она Олимпиаду расценила как обычные старты. Чем проще к этому подойти, как к обычному прокату на тренировке, тем лучше», — заявил тренер Александр Жулин.
Серебряный призёр Лиллехаммера‑1994 также добавил, что спортсменке крайне важно оказаться в первой пятёрке по итогам короткой программы. Хоть и признал: это будет весьма непросто.
«Скорее всего, вторая оценка у Петросян будет ниже, как это случилось с Гуменником. Мы четыре года нигде не выступали, а Аделия ещё и в первой разминке. Скорее всего, будут придерживать оценки для лидеров, которых судьи знают. Но, может, Петросян потрясёт их своим катанием», — выразил надежду наставник в беседе с корреспондентом Sport24.
Российская фигуристка Аделия Петросян, выступающая в нейтральном статусе, хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер Этери Тутберидзе.
РИА Новости.
Впрочем, к раннему номеру россиянка должна быть готова. По крайней мере, такого мнения придерживается её компаньонка по нейтральному статусу Виктория Сафонова. Она завтра также будет выступать в числе первых.
«На этапах Гран‑при России я всегда открываю соревнования. Так что мне не привыкать. Я стараюсь об этом не думать. Но на этапе в Омске для нас с Аделией организовали отдельную разминку. Сначала подумала, что ошиблась, созвонилась с тренером — оказалось, что нам решили устроить репетицию Олимпиады», — рассказала многократная чемпионка Белоруссии.
А вот Анна Погорилая считает потенциальные баллы и мнения судей крайне непредсказуемыми. И рекомендует соотечественнице сосредоточиться на идеальном исполнении.
«Если бы они уже покатались на международных соревнованиях, было бы, конечно, понятнее, как их будут оценивать. Они могли бы исправить некоторые моменты, за которые Гуменник, например, получил снижение на прыжках. У Аделии будет самый сложный контент на Олимпийских играх. Ей остаётся только чисто кататься, а дальше — гадать, как её оценят. Абсолютно верю в то, что она может выиграть медаль», — подытожила бронзовый призёр ЧМ‑2016.
С её словами согласна и Яна Рудковская. Она, в отличие от большинства экспертов, даже не видит у нашей представительницы особых конкурентов.
«Я посмотрела девочек в команднике. Мне из девочек‑фаворитов вообще никто не понравился. Все ошибались и были неидеальны. В данной конфигурации у Аделии очень высокие шансы на золото. Если в произвольной программе — при чистом прокате короткой — она исполнит хоть один ультра‑си чисто, то с её катанием, миловидностью, харизмой Аделия может рассчитывать на очень приличные компоненты», — убеждена генеральный директор академии «Ангелы Плющенко».
Впрочем, по мнению многих аналитиков, высокие ожидания — не то, что сейчас нужно 18‑летней спортсменке, которую всё ещё беспокоят травмы. Со словами поддержки выступила в том числе и Татьяна Волосожар.
«Олимпийские игры — такой турнир коварный, как показывает практика. Здесь больше борьба нервов, нежели умения. Я жду, чтобы она получила удовольствие от того, что находится на ОИ. И, конечно же, чтобы у неё получилось всё то, над чем она работала, что она задумала и заявила у себя в программе. В первую очередь — чтобы сложилось, чтобы настроение совпало с её невероятными возможностями, которые она нам не раз уже демонстрировала», — приводит слова двукратной чемпионки Игр «Матч ТВ».
А Елена Чайковская и вовсе решила сохранить режим тишины до завтрашнего вечера. И напомнила, к чему приводят излишние дифирамбы перед выступлением.
«Давайте об этом всём будем говорить после проката. А то будет как с Ильёй Малининым, когда говорили, что он уже чемпион вселенной. Как получится, так получится», — сказала главный тренер сборной России по фигурному катанию.
Возможно, последние слова и нужно держать в уме самой Аделии грядущей ночью и завтра в течение дня. Хотя рекомендовать что‑то ученице Этери Тутберидзе, чьи подопечные много раз доказывали умение сохранять хладнокровие в нужный момент, не имеет особого смысла.