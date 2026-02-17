Ричмонд
РИА Новости: бизнесмен из Калмыкии требует 2,2 млн рублей от театра Кадышевой

Предприниматель из Калмыкии просит арбитражный суд Москвы взыскать с ООО «Национальный театр народной музыки и песни “Золотое кольцо” народной артистки России Надежды Кадышевой около 2,2 млн рублей задолженности по договору.

Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Предмет договора пока неизвестен.

Отмечается, что иск поступил 3 февраля, пока он оставлен без движения из-за отсутствия у суда доказательств оплаты истцом госпошлины в установленном размере.

Ранее стало известно, что композитор Алексей Рыбников выиграл дело по незаконному использованию песни «Бу-ра-ти-но».

Адвокат по авторскому праву МКА «Клишин и партнёры» Владимир Энтин объяснял в беседе с RT, кому принадлежат права на контент, созданный искусственным интеллектом.