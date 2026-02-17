РИА Новости: бизнесмен из Калмыкии требует 2,2 млн рублей от театра Кадышевой

Предприниматель из Калмыкии просит арбитражный суд Москвы взыскать с ООО «Национальный театр народной музыки и песни “Золотое кольцо” народной артистки России Надежды Кадышевой около 2,2 млн рублей задолженности по договору.
Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Предмет договора пока неизвестен.
Отмечается, что иск поступил 3 февраля, пока он оставлен без движения из-за отсутствия у суда доказательств оплаты истцом госпошлины в установленном размере.
