Умеров рассказал, на что рассчитывает Украина на переговорах в Женеве

Секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что рассчитывает на конструктивную работу и предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам в рамках нового раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта в Женеве.

— Делегация Украины уже прибыла в Женеву. Завтра начнется очередной раунд переговоров в трехстороннем формате. Повестка дня согласована, команда готова к работе. Мы ожидаем конструктивную работу и предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам, необходимые для продвижения к достойному и устойчивому миру, — написал он в понедельник, 16 февраля, в Telegram-канале, передает РИА Новости.

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским направилась в Женеву, где во вторник и среду, 17−18 февраля, пройдут трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Соединенными Штатами. Об этом сообщил РИА Новости источник в переговорной группе.

Переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по мирному урегулированию военного конфликта РФ и Украины, которые пройдут в Женеве, будут идти в закрытом для СМИ формате. Об этом ранее сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Швейцарии.

Делегаты из России прилетят в Женеву около 06:00 по местному времени (около 08:00 по московскому времени — прим. «ВМ»).

