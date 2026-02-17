Умеров рассказал, на что рассчитывает Украина на переговорах в Женеве

— Делегация Украины уже прибыла в Женеву. Завтра начнется очередной раунд переговоров в трехстороннем формате. Повестка дня согласована, команда готова к работе. Мы ожидаем конструктивную работу и предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам, необходимые для продвижения к достойному и устойчивому миру, — написал он в понедельник, 16 февраля, в Telegram-канале, передает РИА Новости.