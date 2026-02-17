Новости СВО. ВС РФ освободили Покровку и Миньковку, ВСУ теряют позиции в Запорожье, Москва и Киев готовятся к переговорам, 17 февраля

— Пытаются они давить там на нашу группировку «Восток». Но парни держат этот удар — наши 29-я и 36-я армии Параллельно с этим Сырский также пытается отбросить нас западнее, где действует наша группировка «Днепр». Там идут ожесточённые бои в районе Лукьяновского и Магдалиновки. Но наши парни отбрасывают противника и здесь, и от Приморского в сторону Речного, — рассказал Кукушкин.