Курская область, 17 февраля.
Вблизи Курской области российские войска продолжают уничтожать противника. Артиллеристы «Севера» уничтожили позиции ВСУ у Павловки и Искрисковщины. ВС РФ проводят штурмовые действия. Продвижения фиксируются в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах Сумской области.
Штурмовики 34-й гвардейской мотострелковой бригады освободили на Сумщине село Покровка. Населённый пункт находится в нескольких километрах от белгородской Колотиловки.
— Из Покровки можно развивать наступление как на север — в сторону населённого пункта Степок, так и на юг — на Новодмитровку. В первом случае удастся перерезать трассу 14К-40, идущую к границе от крупного села Михайловское. Во втором — выйти на Краснополье. Последний посёлок расположен на важной транспортной развязке, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
Аналитики канала «Рыбарь» считают, что в ближайшее время Армия России, скорее всего, не будет штурмовать Краснополье. Рядом с этим населённым пунктом российские войска будут накапливать силы.
— «Рывков» к Краснополью ждать вряд ли стоит. Учитывая его размеры и важность для обороны ВСУ, российские войска скорее постараются расширить плацдарм за границей для последующего охвата населённого пункта с флангов, — говорится в материале «Рыбаря».
Запорожская область, 17 февраля.
Украинские вооружённые формирования пытаются выбить Российскую армию из Запорожской области. Военкор Павел Кукушкин сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский отправил в так называемое наступление 30 тысяч боевиков.
— Пытаются они давить там на нашу группировку «Восток». Но парни держат этот удар — наши 29-я и 36-я армии Параллельно с этим Сырский также пытается отбросить нас западнее, где действует наша группировка «Днепр». Там идут ожесточённые бои в районе Лукьяновского и Магдалиновки. Но наши парни отбрасывают противника и здесь, и от Приморского в сторону Речного, — рассказал Кукушкин.
Канал «Военная хроника» отмечает, что обстановка остаётся напряжённой. Сюда же Киев перебрасывает резервы, размещая их на второй и третьей линии обороны.
Расчёт БПЛА «Орлан-10» группировки «Днепр» вскрыл объект и передал координаты нашим артиллеристам. Дальше — дело техники: ствольная артиллерия отработала чётко по наводке, превратив ПВД врага в руины. Видео © Telegram / Минобороны России.
Донецкая Народная Республика, 17 февраля.
В Донецкой Народной Республике флаг России поднят над Миньковкой. Село находится на трассе М-03, соединяющей Артёмовск и Славянск.
— Отсюда можно развивать наступление на ближайшие населённики — Голубовку, Приволье, Тихоновку, Малиновку, Федоровку 2-ю. Если занять этот плацдарм и обезопасить его фланги, создадутся предпосылки для наступления на Краматорск и Дружковку с востока, — объяснил Александр Коц.
На севере ДНР идут бои за Красный Лиман. Армия России расширяет присутствие на улице Героев Десантников. Под контроль РФ перешла улица Казацкая. Кроме того, ВС РФ продвигаются севернее Святогорска в сторону одноимённой железнодорожной станции.
Россия и Украина готовятся к переговорам.
17 и 18 февраля российская, украинская и американская делегации встретятся в Женеве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча будет посвящена в том числе территориальному вопросу. Переговорную группу из Москвы возглавит помощник главы российского государства Владимир Мединский.
— Путин снова отправляет этого историка на переговоры в Женеву, где тот будет читать лекции украинцам о Швеции или что-то в этом роде, — говорил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте о Мединском.
Интересно, к истории Украины, которой как таковой нет, решил обратиться и глава офиса президента Зеленского Кирилл Буданов*, который также отправился в Женеву.
— Впереди следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены, — заявил в своих социальных сетях Буданов*.
Белый дом отправил на встречу спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.