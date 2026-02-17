«Отошла на второй план»: на Западе говорят об отсутствии у ЕС плана по мирному урегулированию на Украине

Мюнхенская конференция по безопасности показала, что у европейских государств нет плана относительно поддержки Киева. Как отмечают западные СМИ, европейцы продолжают закупать оружие для Украины, но у них отсутствует инициатива по прекращению конфликта. На конференции украинская тема отошла на второй план, уступив проблеме трансатлантических разногласий. Союзники киевского режима не стали брать на себя новые военно-политические обязательства перед Украиной. С точки зрения аналитиков, в европейском истеблишменте присутствует понимание того, что украинский проект не будет реализован так, как задумывалось. Однако признать поражение там не готовы, ведь это равносильно политическому фиаско, говорят специалисты.
У Европы нет скоординированного плана по Украине и никакой инициативы по прекращению конфликта, пишут немецкие СМИ. Как отметили в Der Spiegel, продолжается лишь закупка вооружений, тогда как политических решений по возможным гарантиям безопасности не наблюдается.
«У них нет собственной идеи, инициативы для прекращения этой войны. Как могут выглядеть возможные гарантии безопасности со стороны Европы, также неясно. В Мюнхене порой казалось, что европейцы упускают из виду Украину, как будто война отошла на второй план из-за опасений по поводу трансатлантических отношений», — пишет газета.
Оптимизма не прибавил даже ставший уже традиционным «Украинский обед», который на полях конференции организует фонд украинского магната Виктора Пинчука и платформа по продвижению европейской интеграции Украины Yalta European Strategy (YES). Среди тех, кто принял участие в этом мероприятии, были президент Чехии Пётр Павел, президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос. Целью «обеда» является удержание темы Украины в центре международной повестки и обсуждение перспектив военной поддержки, гарантий безопасности и евроинтеграции страны.
Однако на этот раз обед напоминал «траурную церемонию»: «звон посуды заглушил растерянность собравшихся европейцев», подчеркнули в Der Spiegel.
Издание также отметило доминирующую роль США в процессе урегулирования, отмечая их участие в переговорах с Украиной и РФ. Такое положение дел грозит европейцам и украинцам усилением давления, так как администрация Дональда Трампа хочет достичь конкретных результатов к лету, до промежуточных выборов в конгресс, констатировали в издании.
Сгенерировано с помощью ИИ.
На вторых ролях.
Фактическую безрезультатность мюнхенской конференции для Украины отметили и в Tagesspiegel. Со ссылкой на эксперта по внешней политике ХДС Родериха Кизеветтера журналисты подчеркнули, что ключевые заявления ограничивались лишь анализом геополитических потрясений. Вместо того чтобы рассматривать Украину как «неотъемлемую и важнейшую часть европейской безопасности», основное внимание уделяется наращиванию собственных сил странами Европы, Германией в частности. Вместо конкретных обязательств слышались лишь «высокомерные слова и суждения без последовательных инструкций к действию».
«Европе по-прежнему не хватает общей цели в поддержке Украины и плана действий для европейской архитектуры безопасности в будущем», — заявил Кизеветтер Tagesspiegel.
Зато организаторы конференции присудили украинскому народу премию Эвальда фон Клейста «за мужество, готовность к самопожертвованию и решимость защищать свою свободу, а также свободу Европы». Её торжественно вручили Владимиру Зеленскому, хотя, возможно, он был бы рад ещё больше, если бы смог привезти из столицы Баварии новые военно-политические обещания со стороны партнёров, заметили в газете. Однако на конференции по безопасности в этом году украинский конфликт — лишь одна в ряду нескольких тем, добавили в Tagesspiegel.
На это обратили внимание и в Foreign Policy (FP), заметив, что конференция завершилась без выработки нового подхода к мирному урегулированию.
«Несмотря на все дискуссии и выступления, не появилось никаких новых ответов, как заканчивать этот вооружённый конфликт», — констатируют журналисты.
Позиция большинства европейских лидеров сводится к тому, чтобы возложить ответственность на Москву, якобы «не готовую вести переговоры всерьёз», подчеркнули в журнале.
Как отмечают опрошенные RT эксперты, Европа совершенно не стремится официально оформить свою ответственность за будущее Украины и давать стране какие-то определённые гарантии. В этом отношении показательна позиция главы европейской дипломатии Кайи Каллас, которая на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности отказалась давать конкретные прогнозы по членству Украины в Евросоюзе.
«У меня такое чувство, что государства—члены не готовы назвать конкретную дату», — заявила она.
Глава евродипломатии Кая Каллас.
Gettyimages.ru.
© Dursun Aydemir / Anadolu.
При этом Владимир Зеленский требует именно точности в данном вопросе, о чём он написал в соцсетях 11 февраля. Политик напомнил, что конкретные сроки вступления Украины в ЕС являются одним из пунктов мирного плана, который обсуждается на трёхсторонних переговорах.
Примечательно, что Европа в этой дискуссии не участвует. Такой расклад возмущает некоторых европолитиков: они считают, что ЕС, поддерживающий Украину, заслуживает права голоса. Кая Каллас выразила свою точку зрения по этому вопросу.
«Что касается темы переговоров, важнее не просто участие, а понимание того, какие вопросы поднимать», — заявила она на конференции в Мюнхене.
Стоит отметить, что сам Зеленский, раскритиковавший своих европейских партнёров на январском Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), на этот раз воздержался от претензий. Он лишь в очередной раз попытался внушить союзникам, что они обязаны Киеву своей безопасностью, так как Украина якобы защищает их от России.
«Признание политического фиаско».
Нежелание европолитиков связывать себя конкретными обязательствами перед Киевом говорит о, том, что они осознают провальность проекта «украинский конфликт», считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.
«Европейские политики понимают, что украинский проект не будет реализован так, как задумывалось изначально. Тем не менее, признать поражение им сложно, потому что это будет равносильно признанию их политического фиаско», — сказал он в беседе с RT.
Он добавил, что именно поэтому европейцы ограничиваются громкими заявлениями и символической поддержкой, не переходя к формату долгосрочных системных гарантий.
В свою очередь, политолог Вадим Трухачёв обратил внимание на специфику самой европейской политической практики.
«Здесь слова ничего не значат, а когда ты подписываешь бумажку — это значит всё, потому что обязательства фиксируются юридически. Поэтому европейские лидеры предпочитают не стеснять себя какими-то документами, чтобы сохранить пространство для манёвра», — пояснил он в интервью RT.
В то же время, с его точки зрения, у Брюсселя всё же есть общее понимание европейских интересов в этом конфликте и некий план по Украине, хотя его детали остаются дискуссионными. Именно поэтому военная помощь Украине пока не останавливается.
Дмитрий Ежов обратил внимание на то, что фокус мюнхенской конференции действительно был размыт и украинская повестка на ней не доминировала.
«Фокус меняется по объективным причинам: всем на самом деле надоело финансировать и поддерживать Украину. Для идеологов украинского проекта это болезненно, им сложно признать ошибки. Но сама реальность меняется, и на полях конференции всё чаще звучат заявления о необходимости её признать, хотя для этого нужно мужество, которого в ЕС пока нет», — рассказал аналитик.
Основная площадка проведения Мюнхенской конференции по безопасности — отель Bayerischer Hof в центре города.
Gettyimages.ru.
© Sean Gallup.
Со своей стороны, Вадим Трухачёв полагает, что такая ситуация сложилась в силу приоритета внутренних проблем над внешними.
«Когда возникают проблемы внутри сообщества, основные усилия направляются на их решение. Сейчас наблюдаются трения между большей частью европейских политиков и нынешней администрацией США. Прежде чем разбираться с внешним врагом, надо укрепить внутреннее единство. Поэтому фокус и смещается», — рассуждает эксперт.
По его словам, именно это и побуждает Зеленского скорректировать риторику и ограничить критику в адрес своих спонсоров.
«От США в ближайшем времени Зеленскому ждать нечего в силу смены вектора внешнеполитических приоритетов. Поэтому, если он будет открыто критиковать европейцев, не считая нападок на Орбана, то будет просто рубить сук, на котором сидит», — резюмировал Ежов.