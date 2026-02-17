Мюнхенская конференция по безопасности показала, что у европейских государств нет плана относительно поддержки Киева. Как отмечают западные СМИ, европейцы продолжают закупать оружие для Украины, но у них отсутствует инициатива по прекращению конфликта. На конференции украинская тема отошла на второй план, уступив проблеме трансатлантических разногласий. Союзники киевского режима не стали брать на себя новые военно-политические обязательства перед Украиной. С точки зрения аналитиков, в европейском истеблишменте присутствует понимание того, что украинский проект не будет реализован так, как задумывалось. Однако признать поражение там не готовы, ведь это равносильно политическому фиаско, говорят специалисты.