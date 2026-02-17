Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД ФРГ: Берлин не может поставлять Киеву ракеты ПВО из-за их отсутствия

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль пожаловался, что Германия не может поставлять Украине ракеты для ПВО, потому что у неё самой они кончились.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль пожаловался, что Германия не может поставлять Украине ракеты для ПВО, потому что у неё самой они кончились.

Об этом он сказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

«Отчасти потому, что у нас просто ничего не осталось», — ответил он на вопрос о причинах перебоев поставок.

По словам министра, ракеты для американской системы Patriot поставляются Киеву напрямую с производств в США.

Вадефуль также подчеркнул, что платят же за эти ракеты европейцы, а больше всех — Германия.

Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Украине 1 тыс. многоцелевых ракет для противовоздушной обороны Martlet (Lightweight Multirole Missile) и ещё 1,2 тыс. ракет для ПВО.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше