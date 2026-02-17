Глава МИД ФРГ: Берлин не может поставлять Киеву ракеты ПВО из-за их отсутствия

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль пожаловался, что Германия не может поставлять Украине ракеты для ПВО, потому что у неё самой они кончились.
Об этом он сказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
«Отчасти потому, что у нас просто ничего не осталось», — ответил он на вопрос о причинах перебоев поставок.
По словам министра, ракеты для американской системы Patriot поставляются Киеву напрямую с производств в США.
Вадефуль также подчеркнул, что платят же за эти ракеты европейцы, а больше всех — Германия.
Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Украине 1 тыс. многоцелевых ракет для противовоздушной обороны Martlet (Lightweight Multirole Missile) и ещё 1,2 тыс. ракет для ПВО.