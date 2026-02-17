Депутат Колесник: Эстонию сразила мания величия после слов о войне с Россией

Депутат отметил, что заявление прозвучало абсурдно, так как никто не планирует вторгаться в эту страну.
— У нас хватает своих проблем. Я думаю, что все-таки руководителя МИД Эстонии сразила мания величия. Все время Эстония заявляет, что на нее вот-вот нападут, но, к их, видимо, величайшему сожалению, никто не нападает, — прокомментировал Колесник в беседе с Lenta.ru.
Парламентарий также отметил, что небольшие страны Евросоюза постоянно делают какие-то заявления об угрозах. При этом крупные государства ведут себя более корректно.
А вот Таллинн настаивает, что отказался от сугубо оборонительного подхода. Эстонские вооруженные силы якобы теперь максимально готовы к проведению наступательных операций, пишет Life.ru.