Депутат Колесник: Эстонию сразила мания величия после слов о войне с Россией

Парламентарий отметил, что Россия не собирает ни на кого нападать.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Андрей Колесник раскрыл, что кроется за словами главы МИД Эстонии о переносе боевых действий на территорию России.

Депутат отметил, что заявление прозвучало абсурдно, так как никто не планирует вторгаться в эту страну.

— У нас хватает своих проблем. Я думаю, что все-таки руководителя МИД Эстонии сразила мания величия. Все время Эстония заявляет, что на нее вот-вот нападут, но, к их, видимо, величайшему сожалению, никто не нападает, — прокомментировал Колесник в беседе с Lenta.ru.

Парламентарий также отметил, что небольшие страны Евросоюза постоянно делают какие-то заявления об угрозах. При этом крупные государства ведут себя более корректно.

А вот Таллинн настаивает, что отказался от сугубо оборонительного подхода. Эстонские вооруженные силы якобы теперь максимально готовы к проведению наступательных операций, пишет Life.ru.

