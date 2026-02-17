Рубио: объем заказов оружия США достиг $900 млрд, но союзники ждут его годами

Общий объем заказов на американские вооружения от иностранных партнеров достиг $900 млрд. Однако союзникам приходится ожидать оплаченные поставки по несколько лет. Об этом заявили госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет в статье для USA Today.