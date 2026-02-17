Рубио: объем заказов оружия США достиг $900 млрд, но союзники ждут его годами

Представители США отметили, что на Америку приходится 43% мировых поставок оружия. На данный момент портфель заказов насчитывает более 16 тысяч заявок для 190 стран, а его общий объем превышает $900 млрд.
Рубио и Хегсет уточнили, что США были вынуждены реформировать систему военных заказов. Вместо того, чтобы усиливать позиции Америки, долгие сроки ожидания побуждают союзников искать альтернативных поставщиков. Они обещают более быстрые поставки, даже если их продукция уступает по качеству.
Ранее Белый дом сообщил, что США будут в первую очередь поставлять оружие тем странам, которые вкладывают достаточные средства в собственную оборону. Приоритет также будет отдаваться партнерам, чье стратегическое положение имеет ключевое значение для реализации стратегии национальной безопасности.