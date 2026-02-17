Эксперт назвал необходимое Украине число трудовых мигрантов

Украине требуется ежегодно привлекать от 450 до 500 тысяч трудовых мигрантов для восстановления экономики. Такое мнение высказал член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью изданию «Телеграф».
По его словам, демографы указывают на необходимость масштабного завоза рабочей силы из Бангладеш, стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Пендзин отметил, что на западе страны уже есть примеры трудоустройства выходцев из Бангладеш.
Он считает, что рассчитывать на возвращение более чем 20% уехавших украинцев не приходится, поэтому решать проблему придётся либо через стимулирование репатриации, либо через полное открытие дверей для иностранных работников. Без этого, по его мнению, восстановление экономики невозможно.
Ранее сообщалось, что Умеров озвучил ожидания Киева от переговоров в Женеве.
