В Женеве во вторник начнутся переговоры по Украине

Отдельно в Женеве пройдут встречи в рамках рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Помимо этого, Женева примет непрямые переговоры между США и Ираном по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Эта встреча и трехсторонняя по Украине не будут пересекаться, отметил иранский источник РИА Новости.