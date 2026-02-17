Ричмонд
ТАСС: полёт самолёта Мединского из Москвы в Женеву займёт девять часов

Полёт самолёта российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским из Москвы в Женеву займёт девять часов.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Перелёт займёт чуть больше девяти часов, без дозаправки», — цитирует агентство собеседника.

Ожидается, что самолёт приземлится в Женеве утром 17 февраля.

Ранее стало известно, что Ил-96 специального лётного отряда «Россия» вылетел из Внуково в Женеву.

Переговоры запланированы на 17—18 февраля.

