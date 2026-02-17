Bloomberg: SpaceX и xAI борются за контракт по созданию роев дронов

По данным агентства, участие структур Маска в подобной оборонной разработке становится новым и потенциально дискуссионным этапом для предпринимателя. Его компании оказались среди ограниченного числа участников программы, запущенной в январе с бюджетом около 100 миллионов долларов и направленной на создание систем координации беспилотных платформ.