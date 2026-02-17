Bloomberg: SpaceX и xAI борются за контракт по созданию роев дронов

Компании SpaceX и xAI, связанные с Илоном Маском, присоединились к закрытому конкурсу Пентагона по созданию технологии управления роями беспилотников с помощью голосовых команд.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, проект предполагает использование искусственного интеллекта для преобразования устных указаний в команды, которые смогут одновременно направлять группы дронов в воздухе и на море.
По данным агентства, участие структур Маска в подобной оборонной разработке становится новым и потенциально дискуссионным этапом для предпринимателя. Его компании оказались среди ограниченного числа участников программы, запущенной в январе с бюджетом около 100 миллионов долларов и направленной на создание систем координации беспилотных платформ.
Работа над технологией предполагает несколько последовательных этапов — от разработки программных решений до испытаний в реальных условиях. Проект курируют Подразделение оборонных инноваций США и структура по развитию автономных боевых систем, сформированная во время второй администрации Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Пентагон может разорвать отношения с технологической компанией в сфере искусственного интеллекта Anthropic.