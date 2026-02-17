Ричмонд
Силы ПВО за четыре часа сбили 76 украинских беспилотников над Россией

Силы ПВО за четыре часа уничтожили 76 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над Чёрным и Азовским морями.

Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, с 20:00 мск до полуночи сбито 24 дрона над Краснодарским краем, шесть — над Крымом, по два — над Белгородской и Воронежской областями, ещё один — над Адыгеей.

Кроме того, 26 беспилотников уничтожено над Чёрным морем и 15 — над Азовским.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на город.