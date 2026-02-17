Перебежчик Симонов прослужил в центре «Рубикон» всего два месяца

Полгода спустя перебежчик был убит в Испании, куда он въехал по выданному Украиной паспорту на имя Игоря Шевченко. Как сообщала The New York Times, в Испании он вел «нескромную жизнь»: ездил на черном Mercedes S-Class, посещал ночные заведения, сорил деньгами. 13 февраля 2024 года на бывшего летчика напали возле его дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двоих мужчин в капюшонах, они выстрелили в Кузьминова шесть раз, а затем переехали его на автомобиле. По данным испанских СМИ, на месте происшествия остались гильзы от пистолета Макарова — «типичное оружие стран бывшего соцблока».