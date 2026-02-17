В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

В Сочи отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
«Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал он в Telegram-канале.
В Анапе, Новороссийске и Геленджике также объявляли угрозу атаки БПЛА.
Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на город.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше