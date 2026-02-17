Самолёт Ил-96 с Мединским на борту вылетел в Женеву

Воздушное судно вылетело из Внуково в 23:35 по московскому времени при запланированном отправлении в 23:30. Рейс с позывным RSD150 рассчитан более чем на девять часов и выполняется без дозаправки. Прибытие в международный аэропорт Женевы ожидается в 06:50 по местному времени.