Самолёт Ил-96 с Мединским на борту вылетел в Женеву

Самолёт Ил-96 с российской делегацией во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским на борту вылетел в Женеву для участия в переговорах с представителями Украины и Соединённых Штатов. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Источник: Life.ru

Воздушное судно вылетело из Внуково в 23:35 по московскому времени при запланированном отправлении в 23:30. Рейс с позывным RSD150 рассчитан более чем на девять часов и выполняется без дозаправки. Прибытие в международный аэропорт Женевы ожидается в 06:50 по местному времени.

Напомним, переговоры по Украине в Женеве пройдут за закрытыми дверями. Представители средств массовой информации не смогут присутствовать на трёхсторонней встрече России, Украины и США. Для журналистов организуют отдельный пресс-центр. Швейцарская сторона оформила визы всем членам российской делегации. В её состав вошли более 20 человек, среди них помощник президента РФ Владимир Мединский и заместитель главы МИД Михаил Галузин.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

