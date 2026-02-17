Представители европейских стран пытались узнать возможность присоединиться к консультациям по Украине в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Такие попытки прощупывания действительно были, но Европы за переговорным столом не будет», — сказал инсайдер.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что представители Европы сигнализируют о своем желании быть частью процесса и занимать место за столом переговоров. Они делают это как через непубличные каналы, так и публично. Министр уточнил, что для Европы нет места за столом переговоров.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что поведение Евросоюза исключает возможность рассматривать его представителей как участников переговоров по Украине. Она добавила, что киевский режим готов на любые шаги, чтобы помешать достижению справедливого мира.