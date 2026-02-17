Европа надеялась попасть на переговоры в Женеве: чем увенчались попытки

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что представители Европы сигнализируют о своем желании быть частью процесса и занимать место за столом переговоров. Они делают это как через непубличные каналы, так и публично. Министр уточнил, что для Европы нет места за столом переговоров.