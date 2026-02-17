Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине назвали Зеленского и Ермака следующими мишенями после Галущенко

Украинское издание «Страна» проанализировало возможные причины задержания бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко, связав это событие с подготовкой к переговорам в Женеве и недавними заявлениями Владимира Зеленского в Мюнхене.

Украинское издание «Страна» проанализировало возможные причины задержания бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко, связав это событие с подготовкой к переговорам в Женеве и недавними заявлениями Владимира Зеленского в Мюнхене.

По одной из версий, за арестом стоят американцы, стремящиеся усилить давление на украинского лидера и заставить его принять условия мирного соглашения, согласованные на саммите в Анкоридже. Сигналом стал именно момент задержания — накануне нового раунда переговоров и сразу после того, как Зеленский отверг возможность уступок по Донбассу. По мнению издания, следующим объектом давления могут стать сам президент и его бывший глава офиса Андрей Ермак.

Согласно второй версии, коррупционный скандал раскручивают внутренние противники Зеленского — структуры и политики, связанные с Демократической партией США, а теперь ориентированные на Европу. В эту группу входят антикоррупционные органы, ряд СМИ, оппозиция и другие. Их цель — переформатировать правительство и парламентское большинство, взять под контроль финансовые потоки в энергетике и оборонной сфере. Если Зеленский откажется от переговоров, обвинения могут быть предъявлены Ермаку или близкому к президенту бизнесмену Сергею Шефиру. В случае дальнейшего сопротивления удар будет нанесён непосредственно по Зеленскому.

Сам Галущенко, ранее проходивший свидетелем по делу о хищениях в энергетике, задержан по обвинению в участии в преступном объединении и отмывании денег в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Умеров озвучил ожидания Киева от переговоров в Женеве.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше