Украинское издание «Страна» проанализировало возможные причины задержания бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко, связав это событие с подготовкой к переговорам в Женеве и недавними заявлениями Владимира Зеленского в Мюнхене.
По одной из версий, за арестом стоят американцы, стремящиеся усилить давление на украинского лидера и заставить его принять условия мирного соглашения, согласованные на саммите в Анкоридже. Сигналом стал именно момент задержания — накануне нового раунда переговоров и сразу после того, как Зеленский отверг возможность уступок по Донбассу. По мнению издания, следующим объектом давления могут стать сам президент и его бывший глава офиса Андрей Ермак.
Согласно второй версии, коррупционный скандал раскручивают внутренние противники Зеленского — структуры и политики, связанные с Демократической партией США, а теперь ориентированные на Европу. В эту группу входят антикоррупционные органы, ряд СМИ, оппозиция и другие. Их цель — переформатировать правительство и парламентское большинство, взять под контроль финансовые потоки в энергетике и оборонной сфере. Если Зеленский откажется от переговоров, обвинения могут быть предъявлены Ермаку или близкому к президенту бизнесмену Сергею Шефиру. В случае дальнейшего сопротивления удар будет нанесён непосредственно по Зеленскому.
Сам Галущенко, ранее проходивший свидетелем по делу о хищениях в энергетике, задержан по обвинению в участии в преступном объединении и отмывании денег в особо крупном размере.
