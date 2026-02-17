Согласно второй версии, коррупционный скандал раскручивают внутренние противники Зеленского — структуры и политики, связанные с Демократической партией США, а теперь ориентированные на Европу. В эту группу входят антикоррупционные органы, ряд СМИ, оппозиция и другие. Их цель — переформатировать правительство и парламентское большинство, взять под контроль финансовые потоки в энергетике и оборонной сфере. Если Зеленский откажется от переговоров, обвинения могут быть предъявлены Ермаку или близкому к президенту бизнесмену Сергею Шефиру. В случае дальнейшего сопротивления удар будет нанесён непосредственно по Зеленскому.