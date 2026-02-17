Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Козловский в ужасе от баллов Миуры и Кихары на Олимпиаде в Италии

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, остался недоволен баллами японского дуэта Рику Миура — Рюити Кихара за произвольну программу на Играх.

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, остался недоволен баллами японского дуэта Рику Миура — Рюити Кихара за произвольну программу на Играх.

За прокат они получили 158,13 балла, тем самым побив мировой рекорд по баллам в ПП, который принадлежал Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Отметим, что в короткой программе дуэт допусти серьёзную ошибку на поддержке и стартовал лишь в предпоследней разминке.

«Нет, вы знаете, я могу сказать, что это уже, конечно, перебор. 158 за произвольную программу — это абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она абсолютно не катается. Они что сейчас хотят сказать, что четыре года назад с четверной подкруткой Суй/Хань им бы проиграли? Нет, это уже абсолютно несерьёзное действие со стороны судей», — сказал он в эфире Okko.

Он заявил, что «рисовать» паре такие баллы некрасиво и бестактно в отношении тех атлетов, которые будут выходит на лёд после них.

Ранее сообщалось, что Хазе и Володин лидируют после короткой программы в парах.