Козловский в ужасе от баллов Миуры и Кихары на Олимпиаде в Италии

«Нет, вы знаете, я могу сказать, что это уже, конечно, перебор. 158 за произвольную программу — это абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она абсолютно не катается. Они что сейчас хотят сказать, что четыре года назад с четверной подкруткой Суй/Хань им бы проиграли? Нет, это уже абсолютно несерьёзное действие со стороны судей», — сказал он в эфире Okko.