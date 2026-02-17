Ричмонд
В отель InterContinental в Женеве прибыли делегации США и Украины

В отель InterContinental в центре Женевы в преддверии переговоров с Россией прибыли, предположительно, делегации США и Украины.

Кадры публикует Ruptly.

Ранее стало известно, что Ил-96 специального лётного отряда «Россия» вылетел из Внуково в Женеву.

Полёт самолёта российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским в Швейцарию займёт девять часов.

Переговоры запланированы на 17—18 февраля.

