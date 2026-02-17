В отель InterContinental в Женеве прибыли делегации США и Украины

В отель InterContinental в центре Женевы в преддверии переговоров с Россией прибыли, предположительно, делегации США и Украины.
Кадры публикует Ruptly.
Ранее стало известно, что Ил-96 специального лётного отряда «Россия» вылетел из Внуково в Женеву.
Полёт самолёта российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским в Швейцарию займёт девять часов.
Переговоры запланированы на 17—18 февраля.
