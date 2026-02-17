Нападки Зеленского на россиян за рубежом раскритиковали в Крыму: «Работа на публику»

Глава крымского парламента раскритиковал Владимира Зеленского за оскорбительное высказывание с использованием мата в адрес граждан России. Владимир Константинов назвал его заявления аморальным поступком.
«Сама сущность его заявления аморальна и не имеет никакого политического значения. Это исключительно работа на публику. Зеленский морально низкий человек, и история даст ему оценку», — сказал Константинов для РИА Новости.
Константинов заявил о деградации политической культуры на Западе. Он уточнил, что там человек с низким уровнем культуры, не допускавшийся раньше к серьезной политике, теперь беспрепятственно матерится в прямом эфире.
В эфире программы The Conversation на Politico Зеленский, используя матерную лексику, потребовал выслать россиян из западных государств.
Позднее депутат ГД Дмитрий Белик назвал мат киевского главаря в отношении РФ нервным срывом.