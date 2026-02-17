Ричмонд
Миура и Кихара выиграли Олимпиаду в турнире пар, Метёлкина и Берулава — вторые

Они не совершили серьёзных ошибок, как было в короткой программе, и получили за произвольную программу 158,13 балла. В сумме у них 231,24 балла.

Отметим, что они побили мировой рекорд по баллам в произвольной программе.

Вторыми стали выступающие за Грузию Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. Дуэт уверенно выполнил почти все элементы в произвольной программе, но на последнем выбросе тройной риттбергер партнёрша сделала степ-аут. За две программы пара набрала 221,75 балла.

Метёлкина и Берулава принесли Грузии первую медаль на зимних олимпийских играх за всю историю страны.

Замкнули тройку немцы Минерва Фабьен-Хазе и Никита Володин. Они лидировали после короткой программы, но в произвольной партнёрша сделала бабочку на сальхове. Всего они набрали 219,09 балла.

Ранее сообщалось, что Козловский остался недоволен баллами японского дуэта Рику Миура — Рюити Кихара за произвольную программу на Играх.